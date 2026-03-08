Trajetória de Preta Gil será tema de série documental

A trajetória da cantora Preta Gil será retratada em uma série documental no Globoplay, em desenvolvimento pela Conspiração Filmes. A produtora anunciou o projeto por meio de suas redes sociais.





A produção terá quatro episódios e acompanhará diferentes fases da vida da artista, desde a infância até sua atuação na música, no empreendedorismo e em pautas públicas com as quais se envolveu ao longo da carreira.





O documentário reunirá imagens de arquivo e depoimentos de familiares e amigos. A direção é de Mini Kerti, com produção de Carolina Jabor, Renata Brandão e Luísa Barbosa. O roteiro é assinado por Vitor Nascimento, e a produção associada é de Flora Gil.





Filha do cantor Gilberto Gil, Preta construiu carreira como cantora e empresária. Entre seus projetos mais conhecidos está o Bloco da Preta, evento carnavalesco realizado no Rio de Janeiro.





Ao longo dos anos, a artista também participou de iniciativas públicas contra o racismo e a gordofobia e em defesa dos direitos da população LGBTQIA+.





Morte em 2025





Preta Gil morreu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em Nova York. A cantora tratava um câncer colorretal desde 2023 e havia viajado aos Estados Unidos em busca de alternativas de tratamento.





Após a morte, o corpo foi trazido ao Brasil. O velório ocorreu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em cerimônia aberta ao público realizada em 25 de julho.