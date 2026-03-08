Um dos líderes de quadrilha especializada em roubos a farmácias é preso no Rio

Rio - Um dos líderes de uma das maiores quadrilhas especializadas em roubos a farmácias e drogarias na Região Metropolitana do Rio foi preso neste sábado (7), em Angra dos Reis, na Costa Verde.

Segundo a Polícia Civil, agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca) localizaram o suspeito em uma residência de luxo na região de Garatucaia. Durante a ação, outro homem que também estava no imóvel foi detido em flagrante por receptação de celular.

As investigações começaram após o roubo a uma drogaria na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, na última quinta-feira (5). A partir do caso, policiais identificaram a atuação de um grupo criminoso especializado nesse tipo de crime.

De acordo com os investigadores, a quadrilha utilizava sempre o mesmo modus operandi: criminosos armados invadiam as farmácias, rendiam os funcionários e roubavam medicamentos para emagrecimento, além de cosméticos e produtos de beleza de alto valor.

Ainda segundo a polícia, o grupo era formado por homens, mulheres e adolescentes de diferentes comunidades da capital, como Jacarezinho, Manguinhos e Cidade de Deus, que se revezavam nos assaltos em várias regiões da cidade.

O homem preso neste sábado (7) é apontado como um dos líderes da quadrilha e costumava ser o primeiro a entrar nos estabelecimentos, armado, para render funcionários e dar cobertura aos comparsas.

Com ele, os agentes encontraram um celular roubado, o que resultou na prisão em flagrante por receptação. Em depoimento, funcionários da drogaria assaltada reconheceram o suspeito como um dos autores do crime. Diante disso, a autoridade policial também representou pela prisão preventiva dele pelo roubo ao estabelecimento.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito possui mais de dez anotações criminais, a maioria por roubo e furto contra estabelecimentos comerciais, e havia deixado o sistema prisional em fevereiro do ano passado após obter benefício judicial para responder aos processos em liberdade.

A polícia informou que as investigações continuam para identificar e localizar os demais integrantes da quadrilha e possíveis receptadores dos produtos roubados.