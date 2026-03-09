Preso liderava grupo armado

Erick Dos Santos Barbosa é apontado como um dos líderes da quadrilha e costumava ser o primeiro a entrar nos estabelecimentos, armado, para render funcionários e dar cobertura aos comparsas.

Com ele, os agentes encontraram um celular roubado, o que resultou na prisão em flagrante por receptação. Em depoimento, funcionários da drogaria assaltada reconheceram Erick como um dos autores do crime. Diante disso, a autoridade policial também representou pela prisão preventiva dele pelo roubo ao estabelecimento.