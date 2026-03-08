Antes do Fla-Flu, mais de 35 homens são detidos por incitar briga na Zona Sul

Rio - Mais de 35 homens foram detidos, na tarde deste domingo (8), por suspeita de integrar um grupo que participaria de um confronto entre torcidas rivais, nas proximidades da sede do Fluminense, na Rua Álvaro Chaves, em Laranjeiras, na Zona Sul. O Tricolor enfrenta o Flamengo no Maracanã, na Zona Norte, às 18h, pela final do Campeonato Carioca.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 2º BPM (Botafogo) receberam uma informação dizendo que cerca de 10 veículos teriam se deslocado para a sede do Fluminense com objetivo de provocar confrontos com tricolores. No entanto, antes da chegada dos policiais, os envolvidos deixaram o local, não ocorrendo a briga.

Posteriormente, agentes localizaram e interceptaram os veículos próximo da comunidade Morro Azul, que fica entre os bairros Laranjeiras, Botafogo e Flamengo. Um vídeo mostra mais de 20 homens sentados na calçada, sendo ao menos um deles com a camisa do Flamengo.

Durante a revista ao grupo, os policiais apreenderam sete bastões de madeira, duas facas, um taco de beisebol, quatro caixas de fogos de artifício, três artefatos explosivos de fabricação caseira e um rádio transmissor.

Ao todo, 37 homens foram conduzidos à 9ª DP (Catete).

Confusão na Baixada Fluminense

Também neste domingo (8), membros de torcidas organizadas do Flamengo e do Fluminense se envolveram em uma briga, na Rua da Matriz, em frente ao Cemitério de Vila Rosali, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Equipes do 21º BPM (São João de Meriti) foram deslocadas até o local para conter a confusão. Durante a intervenção, um policial foi agredido por envolvidos, sendo necessário o uso de balas de borracha para dispersão e cessão das agressões.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra torcedores do Flamengo confrontando os agentes. Assista:

Pau quebrou ainda a pouco entre torcedores do Flamengo e Fluminense em São João de Meriti pic.twitter.com/XnKo1jetjy — CARIOCA TV (@CariocasTV) March 8, 2026

A PM informou que, após o controle da situação, as equipes realizaram patrulhamento e reforçaram o policiamento na região.