Polícia Civil captura acusado de agredir e manter ex-companheira em cárcere privado

Rio - A Polícia Civil prendeu, neste sábado (7), um homem acusado de agredir a ex-companheira e a manter ferida, em cárcere privado dentro de uma casa em Rio Comprido, na Zona Norte, por três dias. Agentes da 24ª DP (Piedade) o encontraram escondido em uma comunidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo as investigações, o crime começou a ser cometido em 21 de março de 2025. Na ocasião, o agressor atingiu a vítima com socos, chutes e golpes com pedaços de madeira. As agressões causaram lesões graves no rosto da mulher, que ficou completamente desfigurado.

De acordo com os registros médicos, o nível de inchaço e trauma facial foi tão intenso que a vítima chegou a perder temporariamente a capacidade de enxergar, diante da gravidade dos golpes recebidos.

A Polícia Civil informou que, mesmo após o espancamento, o homem, que não teve a identidade revelada, seguiu ameaçando a vítima, afirmando que novas agressões ocorreriam caso ela tentasse sair da casa ou procurar ajuda. Durante esse período, a mulher permaneceu sob constante intimidação e controle, sendo impedida de deixar o imóvel.

As investigações apontaram que a mulher foi mantida em cárcere privado entre os dias 21 e 23 de março. Quando finalmente ela tentou deixar o local após os dias de sofrimento, o agressor voltou a atacá-la com socos.

A 24ª DP descobriu que o homem fugiu para Cabo Frio depois das agressões e passou a se esconder em uma comunidade da cidade. Após trabalho de monitoramento, os policiais conseguiram identificar seu paradeiro e realizaram a prisão neste sábado.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal grave, ameaça e outras condutas praticadas no âmbito da Lei Maria da Penha.

