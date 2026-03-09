Ator Jackson Antunes fala sobre transplante de rim doado pela própria mulher

O ator Jackson Antunes, de 65 anos, falou sobre a recuperação de um transplante de rim doado por sua própria mulher, Cristiana Britto, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, deste domingo, 8.

"É uma constatação de amor pleno. A partir do momento que fui transplantado e a Cris, quatro dias depois, foi me visitar, eu a olhei diferente. Era uma luz diferente. Fui sentindo aos poucos uma mudança, uma estranheza, e depois uma espécie de adaptação que não ocorreu só fisicamente, mas também espiritualmente", disse.

A cirurgia foi realizada em 22 de dezembro de 2025. No remake da novela Renascer em 2024, em que ele estava no elenco, Antunes teve de dividir a rotina de gravações com sessões de hemodiálise.

A identificação de problemas renais começaram quando o artista ainda era jovem. Na década de 1990, aos 33 anos, ele descobriu após crises de trombose que tinha apenas um rim.

Em 2018, o artista foi diagnosticado com câncer no pâncreas e passou a enfrentar problemas no seu único rim, o que impôs o início de uma série de tratamentos difíceis.

Jackson Antunes chegou a se inscrever na lista de transplantes do Sistema Único de Saúde (SUS), mas um exame revelou compatibilidade do órgão por parte de sua mulher, que aceitou fazer a doação.

"A palavra verdadeira é agradecimento. Eu só queria uma coisa na minha vida. Queria ver um pôr do sol, e ver o álbum do meu filho pronto", prosseguiu o ator.

Antunes ainda fez uma reflexão, em bom humor: "Deus faz dois tipos de gente: aquele que passa a vida inteira sem adoecer, adoece uma vez e vai para a 'terra dos pés juntos'; e o outro 'caboclo' que adoece todo dia, e Deus é tão perfeito, que o 'cabra' passa à beira da morte e se livra. Eu sou esse tipo de gente."