ASSINE JÁ!
Geral

Babu, Milena e Chaiany estão no Paredão do BBB 26; confira a votação

Babu Santana, Milena e Chaiany estão no Paredão desta semana no BBB 26. Jordana foi a mais votada pela casa neste domingo, 8, mas se livrou ao vencer a Prova Bate e Volta. Confira mais detalhes sobre a votação e vídeos abaixo.

Como foi o Paredão

- Babu Santana está no Paredão, indicado por Milena e Jonas.

- Breno está imunizado, por voltar do Paredão Falso.

- O Anjo Milena imunizou Ana Paula.

- Os líderes Alberto e Jonas indicaram Milena ao Paredão.

- Jordana foi a mais votada pela casa.

- Mais votada, Jordana escolheu Chaiany no contragolpe.

- Babu, Jordana e Chaiany disputaram a Prova Bate e Volta.

- Jordana venceu a Bate e Volta. Babu, Milena e Chaiany estão no Paredão.

Como foi a votação

- Samira votou em Marciele.

- Leandro votou em Jordana.

- Marciele votou em Solange.

- Juliano votou em Marciele.

- Solange votou em Jordana.

- Gabriela votou em Juliano.

- Breno votou em Jordana.

- Ana Paula votou em Marciele.

- Babu Santana votou em Jordana.

- Milena votou em Jordana.

- Chaiany votou em Jordana.

- Jordana votou em Solange.

Os mais votados do Paredão

- 6 votos - Jordana

- 3 votos - Marciele

- 2 votos - Solange

- 1 voto - Juliano

Jordana vence a Prova Bate e Volta

A prova envolvia sorte, com os participantes tendo que puxar cordas presas a baldes numerados. Caso escolhessem os baldes corretos, passariam de fase - ao todo, eram três. A ordem de disputa ficou decidida em: Chaiany, Jordana e Babu.

Jordana conseguiu acertar os números em suas três primeiras tentativas e se livrou do Paredão. Chaiany passou de fase na primeira, mas errou o restante, e Babu não conseguiu acertar nenhuma vez.

As mais lidas
    Recomendadas