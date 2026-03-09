Morre Jennifer Runyon, atriz de Os Caça-Fantasmas e Barrados no Baile

A atriz norte-americana Jennifer Runyon, conhecida por participações em produções como Os Caça-Fantasmas (1984) e pelas séries Barrados no Baile e Charles in Charge, morreu aos 65 anos. A notícia foi confirmada pela família e por colegas nesse domingo, 8.

Segundo relatos divulgados nas redes sociais, Runyon morreu na última sexta-feira 6, após enfrentar um tratamento contra o câncer. Em uma mensagem publicada pela família, os parentes destacaram que a atriz passou seus últimos momentos ao lado de pessoas próximas.

"Na última sexta-feira à noite, nossa amada Jennifer partiu. Foi uma jornada longa e difícil que terminou com ela cercada por sua família", diz o comunicado. A nota também afirma que a artista será lembrada "pelo amor à vida e pela dedicação à família e aos amigos".

A atriz Erin Murphy, conhecida pelo seriado A Feiticeira, também lamentou a morte da colega nas redes sociais.

"Algumas pessoas você sabe que serão suas amigas antes mesmo de conhecê-las. Ela era uma mulher especial. Sentirei sua falta, Jenn", escreveu.

Carreira começou nos anos 1980

Nascida em Chicago, em 1960, Jennifer Runyon cresceu em um ambiente ligado ao entretenimento. Seu pai, Jim Runyon, era locutor de rádio, enquanto sua mãe, Jane Roberts, também atuava.

A carreira da atriz começou no início da década de 1980. Sua estreia no cinema aconteceu no filme To All a Good Night (1980), e rapidamente ela passou a conquistar espaço em produções de televisão e cinema.

Um dos momentos mais lembrados de sua trajetória ocorreu em 1984, quando participou do sucesso mundial Os Caça-Fantasmas. No filme, Runyon aparece em uma cena marcante envolvendo o experimento paranormal conduzido pelo personagem de Bill Murray.

Participações em séries populares

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, Runyon construiu uma carreira sólida na televisão americana. Ela interpretou Gwendolyn Pierce na primeira temporada da sitcom Charles in Charge, papel que a aproximou do grande público.

A atriz também participou de diversas produções conhecidas da televisão americana, como Another World, Quantum Leap, Murder, She Wrote, Magnum, P.I. e Beverly Hills, 90210, série exibida no Brasil com o título Barrados no Baile. Ao longo da carreira, transitou entre comédias, dramas e séries de mistério, consolidando sua presença em programas populares da época.

Afastamento de Hollywood

Depois de mais de três décadas atuando, Jennifer Runyon decidiu reduzir o ritmo de trabalho. Em entrevistas, ela afirmou que estava "semi-aposentada" da atuação a partir de 2014.

Nesse período, passou a dedicar parte do tempo ao ensino e à vida familiar. Ainda assim, continuou participando ocasionalmente de projetos, incluindo os filmes Gunfight at Silver Creek (2020) e Spectral Squad: The Haunting of Sophie Lawson (2025).

Homenagens da família

A morte da atriz provocou uma série de homenagens nas redes sociais. A filha de Jennifer, Bayley Corman, também atriz, publicou uma mensagem emocionada ao se despedir da mãe.

"Todas as melhores partes de mim vieram de você. Eu daria qualquer coisa por mais um dia juntas", escreveu.

Jennifer Runyon deixa o marido, Todd Corman, e dois filhos. Ao longo de mais de três décadas de carreira, a atriz participou de filmes e séries que marcaram uma geração de espectadores. Para muitos fãs, sua presença em produções icônicas dos anos 1980 e 1990 garantiu um lugar especial na memória da televisão e do cinema.