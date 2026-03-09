Delegado tem arma roubada dentro de carro blindado no Butantã

Um delegado teve a arma roubada após ser abordado por três homens na Rua Catequese, no Butantã, zona oeste da capital paulista. Ele estava em um carro blindado, mas com os vidros abertos no momento da ação.

De acordo com o registro policial, o delegado relatou ter sido surpreendido pelos três homens quando estava no veículo na última quinta-feira, 5. Durante a tentativa de reação, ele sacou a arma e chegou a efetuar um disparo, que atingiu apenas o vidro do carro.

Segundo a Polícia Militar, dois dos suspeitos conseguiram entrar no veículo e levaram uma pochete com documentos, celular e cartões bancários, além da arma do delegado. Um terceiro homem permaneceu do lado de fora, também armado, dando cobertura à ação.

Após o roubo, os suspeitos fugiram. O caso é investigado pela Polícia Civil que ainda não identificou os responsáveis pelo crime.