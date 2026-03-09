Incêndio de grandes proporções atinge galpão de loja na zona norte do Rio

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de uma loja em Ramos, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 9. De acordo com os bombeiros, até o momento, não há registro de vítimas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h49. Ao menos 60 agentes de 14 unidades atuam no local. O fogo consumiu a loja de peças de moto e ameaçava se alastrar para a vizinhança.

As equipes contam com apoio de 27 viaturas, incluindo escadas mecânicas para ataque aéreo às chamas, e drones com câmera térmica que monitoram os pontos de calor.

Duas faixas da pista lateral da Avenida Brasil chegaram a ser interditadas no sentido Centro. O Centro de Operações Rio (COR) emitiu alerta a motoristas sobre a visibilidade reduzida na região em função da fumaça.