Ônibus da equipe da ex-BBB Flay se envolve em acidente em Pernambuco; motociclista morre

O ônibus da equipe da cantora e ex-BBB Flay se envolveu em um acidente na madrugada desse domingo, 8, no município de Condado, em Pernambuco. A artista afirmou que o veículo colidiu com uma motocicleta após o condutor invadir a contramão da pista.

De acordo com relato publicado pela cantora nas redes sociais, o acidente ocorreu quando a motocicleta trafegava no sentido oposto ao do ônibus da equipe.

"Uma motocicleta que trafegava em sentido contrário, ao se aproximar, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo da nossa equipe, fato que foi corroborado pelas autoridades policiais que atenderam a ocorrência. Consta também no registro que o condutor da motocicleta estava sem capacete no momento do acidente. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos", escreveu.

A cantora também informou que os integrantes da equipe tiveram apenas ferimentos leves. Segundo ela, todos passam bem, embora estejam abalados após o ocorrido.

"Todos estão bem, embora muito abalados física e emocionalmente com o ocorrido. Pedimos compreensão e respeito neste momento tão delicado, principalmente à família que enfrenta esse momento difícil", disse.

Ainda de acordo com a nota divulgada pela artista, o motorista do ônibus e testemunhas permaneceram no local durante o atendimento da ocorrência.

"Nosso motorista e testemunhas permaneceram no local durante todo o atendimento da ocorrência, prestando todas as informações necessárias, e seguem colaborando integralmente com as autoridades para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos", finalizou.