Dois suspeitos morrem e um terceiro fica ferido em confronto com a PRF na região central

Rio - Dois suspeitos morreram e um ficou ferido em um confronto com policiais rodoviários federais, na madrugada desta segunda-feira (9), próximo ao Sambódromo, na região central do Rio. A ação ainda terminou com um quarto homem preso. Segundo investigações, o quarteto integra uma quadrilha especializada em roubos de veículos oriunda das comunidades dos Prazeres e Paula Ramos, em Santa Teresa.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes que estavam nas proximidades do Viaduto dos Marinheiros deram ordem de parada para um carro, modelo Jeep Renegade. Contudo, os ocupantes não obedeceram e iniciaram fuga, gerando uma breve perseguição, iniciada na Avenida Paulo de Frontin.

Durante a fuga, o veículo perdeu o controle nas proximidades do Sambódromo, colidindo na Rua Dr. Lagden, no Catumbi. Na sequência, os ocupantes desembarcaram do carro atirando contra os policiais, dando início a um confronto.

No fim do conflito, dois suspeitos morreram e um terceiro, identificado como Pedro Gabriel da Conceição Silva, ficou ferido. O sobrevivente foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, sob custódia. Ainda não há informações sobre as identificações dos mortos e o estado de saúde do internado.

Quarto integrante do grupo, Jonathan Rodrigues Barboza se rendeu no local. Os PRFs apreenderam três pistolas, munições, coletes e um bloqueador de sinal na ação. O carro usado pela quadrilha era clonado e constava como roubado.

As ocorrências foram registradas na 18ª DP (Praça da Bandeira), para onde os policiais levaram o preso, e na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Jonathan e Pedro foram autuados em flagrante na 18ª DP pelos crimes de receptação, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e tentativa de homicídio.