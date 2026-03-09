Quem é Ferdi Alici, pioneiro do uso de IA na arte e palestrante do São Paulo Innovation Week

Ferdi Alici acredita que arte e tecnologia não são opostos, e sim aliados. Fundador da Ouchhh, um estúdio criativo especializado em desenvolver projetos artísticos imersivos a partir de inteligência artificial, o artista e empreendedor turco é um dos palestrantes confirmados no São Paulo Innovation Week.

O evento de inovação, tecnologia e empreendedorismo reunirá mais de mil convidados brasileiros e internacionais, entre os dias 13 e 15 de maio, na Mercado Livre Arena Pacaembu e na Fundação Alvares Penteado (Faap). O festival é uma realização do Estadão, em parceria com a Base Eventos - os ingressos já estão à venda e os assinantes do jornal têm desconto.

Nascido em 1981 em Esmirna, na costa do Mar Ege, na Turquia, Alici foi um dos pioneiros da implementação da tecnologia e da ciência de dados na criação de instalações artísticas em ambientes públicos - físicos e digitais. Ele fundou o Ouchhh em 2011 com a filosofia "data as paint, algorithm as brush", ou seja, "dados como tinta, algoritmo como pincel".

Em seu trabalho e em conferências ao redor do mundo, Alici costuma questionar o que significa ser um artista no século 21, em um mundo dominado pela tecnologia e pela inteligência artificial. Ele acredita que a tecnologia deve ser usada para expandir a criatividade humana e que a IA não deve ser apenas uma ferramenta, mas uma colaboradora.

Alici dirige o Ouchhh ao lado da parceria, Eylul Alici, e comanda uma equipe de especialistas em IA, cientistas de dados, arquitetos e artistas visuais. O estúdio costuma trabalhar com grandes instituições, desde organizações como Nasa e Google, até marcas como Ferrari, Nike e Bulgari.

"Nos últimos 15 anos, tentamos integrar arte, ciência e tecnologia dentro de lugares públicos de um jeito poético", explicou ele em um evento em Dubai em abril do último ano. A Ouchhh utiliza todo tipo de tecnologia audiovisual - realidade virtual, realidade aumentada, projetores, telas de LED, equipamentos audiovisuais customizados - e constrói as instalações a partir da análise de dados.

Um exemplo: em 2021, o Arco della Pace, em Milão, tornou-se o primeiro monumento do mundo a entrar no Metaverso quando o Ouchhh realizou uma escultura de dados cenográfica de 360°. A obra era composta por imagens geradas por um algoritmo em constante mudança. Este algoritmo lia dados de milhares de obras de arte digitalizadas, mixadas com dados da Nasa.

O Ouchhh também foi responsável pela criação da exibição Poetic AI, uma experiência que partiu da análise de dados sobre física, cosmologia, neurociência e as antigas civilizações para criar projeções imersivas em constante transformação. A atração passou por países como França e Alemanha.

Autorretrato da humanidade enviado à lua

A empresa de Alici foi a primeira a enviar uma obra de arte criada com IA para a lua. A empreitada nasceu de uma parceria com o Human Cell Atlas, projeto global que busca criar um mapa abrangente de todas as células humanas, e com a CERN (Organização Europeia para a Investigação Nuclear), o maior laboratório de física de partículas do mundo.

Analisando mais de 37 trilhões de dados sobre as células humanas, o Ouchhh criou uma espécie de "autorretrato da humanidade", como Alici descreveu durante uma conferência TED realizada na Áustria em 2024. A obra foi inserida em um nanodisco e enviada à lua em um foguete da SpaceX em fevereiro de 2024.

"Isso não é só sobre fundir arte, ciência e tecnologia. É sobre a redescoberta da nossa humanidade através da narração. Todo dado ou algoritmo nos deixa mais perto de entender a complexidade da nossa existência", disse o artista no mesmo evento.

Alici e o estúdio Ouchhh são vencedores de diversos prêmios de artes e design, como o Red Dot Best of the Best Design Award, o German Design Award, Asia Design Award, ADC Award (Nova York), IDA Design Award (Los Angeles) e o Muse Creative Awards.

Em 2025, ele fez parte do Rio Innovation Week, evento que inspirou o São Paulo Innovation Week. Além de Alici, o evento paulistano também contará com grandes nomes da área cultural, como a filósofa e romancista Rebecca Goldstein e Luc Ferry, filósofo e ex-ministro da Educação da França.