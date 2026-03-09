Carta de Manoel Carlos a Hebe Camargo revela novela 'autobiográfica' há 45 anos; leia íntegra

Uma carta enviada por Manoel Carlos a Hebe Camargo há cerca de 45 anos foi divulgada pela família da apresentadora ao Domingo Espetacular, da Record TV, exibido neste domingo, 8. Se viva, Hebe, que nasceu no Dia Internacional da Mulher, completaria 98 anos.

A correspondência foi encontrada por Marcello Camargo, filho da apresentadora. Digitada, traz a data de 4 de abril de 1981, cerca de duas semanas após a estreia da novela Baila Comigo, que o autor escreveu para a Globo, e mostra uma relação de amizade e respeito.

"A novela que escrevo fala muito de nós, você vai perceber. Não sei fazer nada que não seja autobiográfico. Portanto, todos nós estamos mergulhados na história. Aos poucos você vai ver como consegue identificar pessoas, situações, observações peculiares", diz Manoel Carlos em dado momento.

Não há mais detalhes, porém, sobre quais personagens ou cenas possam ter sido inspiradas por momentos do convívio entre o autor e a apresentadora.

Ele ainda parabeniza Hebe por sua estreia na Rádio Capital e pede: "Qualquer reclamação sobre a novela, me diga estarei agradecido."

Considerado um dos maiores autores de telenovelas da história do Brasil, Manoel Carlos morreu em 11 de janeiro, aos 92 anos. Diversos atores relembraram com carinho, de cartas ou e-mails enviados pelo autor em tom amistoso no passado.

A carta de Manoel Carlos a Hebe Camargo

"4 de abril de 1981. Minha querida amiga Hebe: Cheguei no Rio, de Teresópolis, à meia-noite de 6.ª feira, e ouvi, na secretária eletrônica, sua mensagem gravada. Na mesma noite, através do Carlito Maia, recebi um 'tape' com um programa do Walter Silva, falando em mim e de Baila Comigo. As duas manifestações me comoveram tanto, que chorei. Obrigado, Hebe, pelos seus cumprimentos, pela maneira sincera, franca que você me passou seu entusiasmo.

A novela que escrevo fala muito de nós, você vai perceber. Não sei fazer nada que não seja autobiográfico. Portanto, todos nós estamos mergulhados na história. Aos poucos você vai ver como consegue identificar pessoas, situações, observações peculiares. Nós somos a nossa própria história.

Muito obrigado. Aqui do Rio, pude sentir o que foi a sua estreia na Rádio Capital. Muitos amigos presentes. Eu, se estivesse aí, iria cumprimentá-la, desejar a você toda a sorte que você merece, e que Deus lhe dá sempre. Fique atenta. Qualquer reclamação sobre a novela, me diga e eu estarei agradecido. Este é um trabalho feito da atenção de todos os amigos.

Tenho sabido também do carinho de Airton [Rodrigues, apresentador] e Lolita [Rodrigues, atriz], e Irineu [de Souza Francisco, apresentador] e Nair Bello. Todos amigos, todos irmãos. Um abraço no Lélio [Ravagnani, ex-marido de Hebe], um abraço no Marcelo. Receba, muito comovido, todo o amor da minha amizade.

Manoel Carlos."