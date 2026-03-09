Após estragos no fim de semana, SP permanece em alerta para chuvas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a previsão de chuvas intensas entre esta segunda-feira, 9, e a quarta-feira, 11, em diversas regiões paulistas. No sábado, 7, foram registradas duas mortes em razão de enxurrada, sendo uma em São Bernardo do Campo e a outra em Sorocaba. Na capital paulista, também houve registros de transtornos causados pelas fortes precipitações.

Diante do cenário, o órgão estadual mantém ativo o gabinete de crise em modalidade remota desde sexta-feira, 6, para reforçar o acompanhamento das condições meteorológicas e dar pronta resposta em caso de ocorrências, podendo evoluir para a modalidade presencial em caso de agravamento da situação.

Nesta segunda-feira, 9, há condições para pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento, com potencial para acumulados expressivos, principalmente no oeste paulista e no Vale do Paraíba.

Na terça-feira, 10, ventos marítimos associados ao ar mais frio proveniente do oceano provocam declínio das temperaturas em grande parte do Estado. "A partir da tarde, a presença de um cavado atmosférico e da umidade marítima mantém a condição para pancadas de chuva isoladas, por vezes moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento. O setor sudoeste e leste permanece em atenção para temporais", afirma a Defesa Civil do Estado.

Já na quarta-feira, a instabilidade tende a se intensificar devido à formação de uma área de baixa pressão na costa da região Sudeste. "A previsão é de pancadas frequentes, de moderada a forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento, especialmente nas regiões nordeste e centro do estado, incluindo a região metropolitana de São Paulo", acrescenta o órgão estadual.

Cidade de São Paulo

Esta segunda-feira será marcada por mais um dia com tempo instável e alta probabilidade de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, principalmente entre a tarde e o início da noite.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, as chuvas que castigaram a capital paulista e várias cidades da região metropolitana do Estado nos últimos três dias registraram média de 62,0 mm, que representa 35,4% da média histórica de março, que é de 175,3 mm.

"O solo está bastante encharcado, o que requer especial atenção em se tratando de transbordamento de córregos e rios, deslizamentos de terra em áreas de risco, bem como a formação de alagamentos intransitáveis", alerta o CGE municipal.

O tempo instável no decorrer desta segunda semana de março também faz cair a temperatura na cidade. Os termômetros, segundo a Meteoblue, devem voltar a subir gradativamente a partir de sábado, 14.

Na terça-feira, o cenário atmosférico praticamente se repete, ou seja, céu com muitas nuvens e chuva intermitente de até moderada intensidade em alguns momentos.

Na quarta-feira, a expectativa é que o dia comece com chuviscos no decorrer da madrugada, muitas nuvens no período da manhã e pancadas isoladas de chuva de moderada intensidade entre a tarde e o início da noite. As temperaturas variam entre mínima de 19°C e máxima de 22°C, com índices de umidade do ar entre 80% e 95%.

Conforme a Meteoblue, a condição para chuva persiste ao menos até o próximo fim de semana.

Variação de termômetros na capital paulista, segundo a Meteoblue:

Segunda-feira: entre 19ºC e 22ºC;

Terça-feira: entre 19ºC e 22ºC;

Quarta-feira: entre 19ºC e 22ºC;

Quinta-feira: entre 19ºC e 22ºC;

Sexta-feira: entre 19ºC e 23ºC;

Sábado: entre 19ºC e 25ºC;

Domingo: entre 19ºC e 26ºC.

Mortes e transtornos causados pelas chuvas em SP

No sábado, foram registradas mais duas mortes, o que elevou para 21 o número de óbitos registrados ao longo da operação verão.

Em uma das ocorrências, um homem morreu durante enxurrada em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Em Sorocaba, no interior paulista, um homem também morreu ao ser arrastado por uma enxurrada. De acordo com prefeitura, a cidade registrou 114,4 milímetros de chuva em um período de três horas, superando o volume esperado para todo o mês de março. No total, foram identificados 30 pontos de inundação - cinco deles na região de Mineirão.

Na zona sul da cidade de São Paulo, uma parte do muro que cerca o Aeroporto de Congonhas caiu na tarde de domingo, 8, após o forte temporal que atingiu a capital paulista. A estrutura desabou na região da Avenida dos Bandeirantes, uma das principais vias de acesso ao aeroporto.

Desde 1º de dezembro, a Defesa Civil do Estado mantém ativa a Operação Chuvas 2025/2026, que segue até 31 de março com ações de monitoramento relacionadas ao período. Até este momento, são contabilizadas 21 mortes, duas a menos do total de 23 óbitos registrados na operação anterior.

Mortes registradas no Estado de São Paulo:

Um homem morreu em 12 de dezembro em decorrência de um deslizamento, em Campos do Jordão;

Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de um muro, na zona leste de São Paulo;

Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de uma árvore, em Guarulhos;

Um homem morreu em 13 de dezembro em decorrência de uma descarga elétrica, em Juquitiba;

Um homem morreu em 14 de dezembro após ser arrastado por um rio, em Bauru;

Um homem morreu em 16 de dezembro após a queda de um muro, em Ilhabela;

Um homem morreu em 16 de dezembro após ser arrastado por uma correnteza, em Ilhabela.

Um homem foi encontrado morto em 19 de dezembro no Rio Tietê após uma enxurrada, em Guarulhos;

Um homem morreu em 29 de dezembro após desmoronamento de um muro, em Franca;

Uma mulher morreu em 14 de janeiro após uma árvore cair sobre o carro dela, em Taubaté;

Um homem morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;

Uma mulher morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;

Um homem morreu em 25 de janeiro após ser arrastado pela enxurrada, na zona norte de São Paulo;

Um homem morreu em 29 de janeiro após ser arrastado por enxurrada em Piracicaba;

Uma mulher foi vítima de um desabamento de muro em 7 de fevereiro em Salto;

Uma cabeça d'água provocou a morte de um homem em 8 de fevereiro em Indaiatuba. O grupo trabalhava para conter um vazamento quando o aumento repentino do volume de água tombou a embarcação;

Uma mulher morreu em 16 de fevereiro após ser arrastada por enxurrada na zona norte de São Paulo;

Uma criança morreu em 18 de fevereiro após uma árvore cair sobre uma casa em Pirassununga;

Um homem morreu em 22 de fevereiro após o desabamento de um imóvel em Natividade da Serra.

Um homem morreu em 7 de março, durante enxurrada em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Um homem morreu também em 7 de março, após ser arrastado por uma enxurrada em Sorocaba, no interior paulista.