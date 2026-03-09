Defensoria fará atendimento jurídico para afetados pelas chuvas em MG

Entre 9 e 11 de março, o atendimento ocorrerá para os moradores de Juiz de Fora (MG). Na segunda-feira (9), a equipe das defensorias estará no bairro Linhares, na terça-feira, no Vitorino Braga e, na quarta-feira, em Jardim Natal.

Em Ubá (MG), também entre os dias 9 e 11 de março, o atendimento ocorrerá na sede da Defensoria Pública Estadual de Minas Gerais, no fórum do município, na avenida Senador Levindo Coelho.

Já em Matias Barbosa (MG), a ação será entre os dias 11 e 13 de março. As equipes das defensorias estarão na Câmara Municipal, na rua Solano Braga,no bairro Parque dos Sabiás.

Nos atendimentos, os defensores públicos federais e estaduais vão orientar os moradores sobre benefícios sociais, acesso a programas assistenciais, regularização de documentos e outras medidas que podem contribuir para a reconstrução da vida das famílias atingidas.

Entre as principais dúvidas apresentadas estão o acesso a benefícios emergenciais, a antecipação de pagamentos de programas sociais e as formas de solicitar apoio do poder público após a perda de bens e moradias.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Chuvas em Minas Gerais

As fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata Mineira no final de fevereiro deixaram 72 mortos, após vários deslizamentos de terra, desabamentos de prédios e transbordamento de rios. Foram 65 mortes registradas em Juiz de Fora e sete de Ubá, além de milhares de moradores desalojados ou desabrigados.

Serviço:

Ação itinerante da DPU em Minas Gerais para afetados pelas chuvas

Juiz de Fora

Horário: 13h às 17h

9 de março (segunda-feira) - Praça Vovó Elvira Gabriela do Carmo, Bairro Linhares

10 de março (terça-feira) - Praça Teotônio Vilela, bairro Vitorino Braga

11 de março (quarta-feira) - Rua Tenente Lucas Drumont, 370, bairro Jardim Natal, próximo à UBS

Ubá

9 a 11 de março

Horário: 12h às 17h

Local: sede da Defensoria Pública Estadual de Minas Gerais, no fórum do município (Avenida Senador Levindo Coelho, 735 - Sala 215, Novo Centro)

Matias Barbosa

11 a 13 de março

Horário: 9h30 às 17h

Local: Câmara Municipal (Rua Solano Braga, 380, Parque dos Sabiás)

Além das ações presenciais, a unidade da DPU em Juiz de Fora mantém atendimento excepcional em razão da situação de emergência. Casos urgentes podem ser atendidos sem necessidade de agendamento pelos telefones:

(32) 99162-0015 – das 8h às 15h

(31) 97588-0007 – plantão regional, das 15h às 8h

Pessoas com atendimentos previamente agendados podem aguardar contato da Defensoria para reagendamento ou solicitar nova data pelos canais:

(32) 2102-8500

(32) 99162-0015 (WhatsApp)

E-mail: ca.juizdefora@dpu.def.br