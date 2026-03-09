Inmet tem alertas laranja e amarelo para chuvas em SP e outros Estados do País

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas laranja e amarelo para São Paulo e outros Estados do Brasil. Ambos os avisos são válidos ao menos até a noite de terça-feira, 10, podendo ser atualizados. Sobre alguns Estados, estão em vigência os dois alertas.

Veja a seguir os Estados afetados:

Alerta laranja - chuva entre 50 e 100 mm/dia e ventos intensos de até 100 km/h:

Rondônia

Amazonas

Pará

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Goiás

Paraná

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Espírito Santo

Alerta amarelo - chuva de até 50 mm/dia e ventos intensos de até 60 km/h:

Acre

Amazonas

Roraima

Rondônia

Amapá

Pará

Tocantins

Mato Grosso

Maranhão

Piauí

Ceará

Rio Grande do Norte

Paraíba

Goiás

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Espírito Santo

Rio de Janeiro

São Paulo

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Alerta para o Estado de São Paulo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a previsão de chuvas intensas entre esta segunda-feira, 9, e a quarta-feira, 11, em diversas regiões paulistas. No sábado, 7, foram registradas duas mortes em razão de enxurrada, sendo uma em São Bernardo do Campo e a outra em Sorocaba. Na capital paulista, também houve registros de transtornos causados pelas fortes precipitações.

Diante do cenário, o órgão estadual mantém ativo o gabinete de crise em modalidade remota desde sexta-feira, 6, para reforçar o acompanhamento das condições meteorológicas e dar pronta resposta em caso de ocorrências, podendo evoluir para a modalidade presencial em caso de agravamento da situação.

Nesta segunda-feira, há condições para pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento, com potencial para acumulados expressivos, principalmente no oeste paulista e no Vale do Paraíba.

No sábado, foram registradas mais duas mortes, o que elevou para 21 o número de óbitos registrados ao longo da operação verão.

Em uma das ocorrências, um homem morreu durante enxurrada em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Em Sorocaba, no interior paulista, um homem também morreu ao ser arrastado por uma enxurrada. De acordo com prefeitura, a cidade registrou 114,4 milímetros de chuva em um período de três horas, superando o volume esperado para todo o mês de março. No total, foram identificados 30 pontos de inundação - cinco deles na região de Mineirão.

Na zona sul da cidade de São Paulo, uma parte do muro que cerca o Aeroporto de Congonhas caiu na tarde de domingo, 8, após o forte temporal que atingiu a capital paulista. A estrutura desabou na região da Avenida dos Bandeirantes, uma das principais vias de acesso ao aeroporto.

Desde 1º de dezembro, a Defesa Civil do Estado mantém ativa a Operação Chuvas 2025/2026, que segue até 31 de março com ações de monitoramento relacionadas ao período. Até este momento, são contabilizadas 21 mortes, duas a menos do total de 23 óbitos registrados no verão passado.

Cidade de São Paulo

Esta segunda-feira, 09, será marcada por mais um dia com tempo instável e alta probabilidade de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, principalmente entre a tarde e o início da noite.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, as chuvas que castigaram a capital paulista e várias cidades da região metropolitana do Estado nos últimos três dias registraram média de 62,0 mm, que representa 35,4% da média histórica de março, que é de 175,3 mm.

O tempo instável no decorrer desta segunda semana de março também faz cair a temperatura na cidade. Os termômetros, segundo a Meteoblue, devem voltar a subir gradativamente a partir de sábado, 14.

Na terça-feira, o cenário atmosférico praticamente se repete, ou seja, céu com muitas nuvens e chuva intermitente de até moderada intensidade em alguns momentos.

Conforme a Meteoblue, a condição para chuva persiste ao menos até o próximo fim de semana.

Variação de termômetros na capital paulista, segundo a Meteoblue:

Segunda-feira: entre 19ºC e 22ºC;

Terça-feira: entre 19ºC e 22ºC;

Quarta-feira: entre 19ºC e 22ºC;

Quinta-feira: entre 19ºC e 22ºC;

Sexta-feira: entre 19ºC e 23ºC;

Sábado: entre 19ºC e 25ºC;

Domingo: entre 19ºC e 26ºC.