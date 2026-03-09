Passageiro é baleado em estação de trem da Linha 8-Diamante na Grande São Paulo

Um homem de 45 anos foi baleado nesta segunda-feira, 9, dentro de um trem na Estação Sagrado Coração da Linha 8-Diamante, no município de Jandira, região metropolitana de São Paulo.

O autor do disparo fugiu pela via, enquanto a vítima era socorrida. A Polícia Militar informou que equipes foram acionadas por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

Após o ocorrido, funcionários de segurança da estação prestaram os primeiros atendimentos até a chegada das equipes de emergência, informou a Via Mobilidade, concessionária responsável pela ferrovia.

"O passageiro foi resgatado consciente e foi encaminhado ao Hospital Geral de Itapevi. O quadro de saúde é estável", disse a empresa.

A circulação de trens da Linha 8-Diamante permanece normal no momento. A ViaMobilidade disse que colabora com as autoridades para o esclarecimento do crime.