Em Guarulhos, PF prende americano de 77 anos com cocaína, 3 foragidos e acha 45 kg de haxixe

Agentes da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, realizaram diversas ações que resultaram na prisão de um americano por tráfico de drogas, na apreensão de 45 kg de haxixe e no cumprimento de três mandados de prisão de foragidos. As ocorrências foram registradas durante procedimentos de fiscalização de passageiros, documentos de viagem e bagagens, com apoio de sistemas de inteligência da PF e da Receita.

Durante inspeção no controle migratório, domingo, 8, os federais flagraram um americano, de 77 anos, que tentava embarcar para os Estados Unidos transportando aproximadamente 2,5 kg de cocaína ocultos em sua bagagem.

Em outra ação, após acionamento da Receita, a PF apreendeu 45 kg de haxixe acondicionados em três malas não retiradas por passageiros de um voo procedente de Joanesburgo, África do Sul.

A droga foi localizada durante procedimento de verificação de bagagens remanescentes, rotina da fiscalização aduaneira destinada a identificar possíveis ilícitos.

Entre sábado, 7, e domingo, 8, também foram cumpridos três mandados de prisão durante os procedimentos de controle migratório.

Um deles, expedido pela Justiça Federal de Guarulhos, determinou a prisão preventiva de uma brasileira investigada por tráfico de drogas.

Outro mandado resultou na prisão de um brasileiro devedor de pensão alimentícia, por determinação da Vara de Família e Sucessões de Diadema.

O terceiro mandado foi cumprido contra um brasileiro em razão de decisão judicial que revogou a conversão de pena restritiva de direitos para o regime aberto, em condenação por homicídio culposo na direção de um carro.

Os presos foram levados à Justiça.