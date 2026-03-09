IndieWire elege 'O Agente Secreto' como melhor filme entre indicados ao Oscar 2026

O Agente Secreto foi escolhido o melhor entre os 10 longas-metragens indicados à categoria de Melhor Filme no Oscar 2026. O ranking feito pelo IndieWire, portal americano especializado em cinema, TV e premiações, colocou o título brasileiro à frente de favoritos da categoria.

O ranking feito por Ryan Lattanzio e Kate Erbland, editor executivo e diretora editorial do portal, colocou o longa dirigido e escrito por Kleber Mendonça Filho na primeira posição, à frente de hits como Uma Batalha Após a Outra, Pecadores, Hamnet e Marty Supreme. Os analistas consideraram o longa o mais completo e complexo entre os escolhidos pela Academia para disputar o prêmio principal, com destaque para a atuação emocionante de Wagner Moura.

Na justificativa, sobra espaço para elogiar as referências presentes na obra de Kleber e o frescor que o filme representa para o público internacional, acostumado a ver o cinema brasileiro sobretudo pela ótica do eixo Rio-São Paulo.

"O filme mais triste do roteirista e diretor Kleber Mendonça Filho provavelmente só poderia ter surgido da vida e da mente de alguém que começou a carreira como crítico de cinema. Este filme elaborado com exuberância, sobre um ex-professor à deriva e na mira política em Recife, no Brasil fascista de 1977, está repleto de referências cinematográficas - de Tubarão a A Profecia e, possivelmente, a toda a filmografia de Udo Kier", diz um trecho, assinado por Lattanzio.

Em outro momento, ele compara o desfecho de Marcelo (Moura) a Onde os Fracos Não Têm Vez (2007), dos irmãos Ethan e Joel Coen. "O Agente Secreto compartilha a sutileza e a astúcia daquele filme - uma visão de mundo cansada, que ao mesmo tempo foge de um passado e corre em direção a algum tipo de futuro."

O Agente Secreto recebeu quatro indicações ao Oscar (Melhor Filme, Ator, Direção de Elenco e Filme Internacional). A cerimônia de premiação acontece no próximo domingo, 15. O longa está disponível para streaming na Netflix.