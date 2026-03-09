Neymar curte fotos sensuais de modelo francesa e se justifica: 'Foi sem querer'

Neymar movimentou a internet após curtida em post de uma modelo. Segundo o jogador, a interação teria sido acidental, e o brasileiro removeu o like da postagem .

A modelo em questão era Pauline Tantot, francesa e criadora de conteúdo adulto, que publicou um carrossel em seu Instagram. A movimentação de Neymar no conjunto de fotos sensuais causou alvoroço nas redes sociais.

Usuários passaram a comentar nas fotos. Enquanto alguns apontavam a ação do brasileiro, outros alertavam a esposa de Neymar, Bruna Biancardi, com quem ele tem duas filhas.