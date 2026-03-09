Ex-BBB Amanda Djehdian perde gêmeos e desabafa: 'Não quero ser forte, hoje me entrego'

A ex-BBB Amanda Djehdian fez um relato emocionante em suas redes sociais neste domingo, 8, após ter um aborto espontâneo e perder gêmeos. Em abril de 2025, a ex-participante do Big Brother Brasil 15 havia perdido um outro filho.

"Em um dia tão forte e especial para nós mulheres, venho mostrar a força de uma parte delas, as TENTANTES, as MÃES DE ANJOS, assim como eu!", escreveu Amanda, fazendo referência ao Dia Internacional da Mulher.

"Infelizmente, um ano depois de perder nosso primeiro bebê, nós novamente sofremos a perda de não um, mas dois bebês lindos", afirmou a influenciadora, que é casada com o empresário Mateus Hoffmann. "Ironicamente, Deus realizou meu sonho e dividiu em dois nossos bebês, seriam gêmeos idênticos, imagina, estávamos vivendo os dias mais felizes das nossas vidas", confessou.

"Mas, Deus teve outros planos, nossos bebês vieram rapidamente para trazer amor, esperança, união, alegria, ver nossas família e amigos vibrarem, chorarem de alegria, orarem por eles, foi lindo", comentou.

"Com isso, hoje não sou a Amanda que vocês conhecem, hoje não quero ser forte, hoje me entrego à dor novamente, à tristeza que me consome, à dor de saber que hoje sou mãe de três, mas que nunca vou saber o rostinho deles, o cheiro, o sorriso...", escreveu Amanda.