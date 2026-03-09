ASSINE JÁ!
Voo para SP é adiado após suspeita de bomba no aeroporto de Brasília

Uma falsa suspeita de bomba levou ao adiamento de um voo da Latam Airlines que partiria do Aeroporto Internacional de Brasília na manhã desta segunda-feira, 9, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

De acordo com a Inframerica, concessionária responsável pelo terminal, o Plano de Contingência do aeroporto foi acionado após o registro da ocorrência. A Polícia Federal foi chamada para apurar a situação. Segundo a corporação, foram adotados os protocolos de segurança previstos para a ocorrência ainda em solo.

"Equipes especializadas da PF realizaram inspeções na aeronave, bem como em passageiros e em bagagens, com o objetivo de verificar a existência de eventual risco à operação aérea", informou a Polícia Federal, que acrescentou não ter identificado riscos ou irregularidades.

Os passageiros do voo, que tinha partida prevista para as 9h55, foram desembarcados da aeronave. Segundo a concessionária, as demais operações aéreas no Aeroporto de Brasília seguiram sem impacto.

A Latam Airlines informou que solicitou uma verificação de segurança para o voo LA4677 às autoridades. "Após o procedimento, foi constatado que não havia qualquer intercorrência, e a aeronave foi liberada para operação", afirmou a companhia em nota. Segundo a Latam, o voo partiu às 14h04.

