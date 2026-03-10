ASSINE JÁ!
Geral

Já tinha sido preso pela morte de policial civil na frente da família em 2008

Rodrigo era foragido do sistema penitenciário desde março de 2019, após não retornar à unidade depois de receber o benefício de saída temporária para visita periódica ao lar. À época, cumpria pena pela morte do policial civil André Gustavo Lopes da Rocha, assassinado na frente da família no bairro do Grajaú, em 2008.

Segundo as investigações, o criminoso liderava uma associação criminosa armada responsável por atividades ilícitas na comunidade, incluindo o aliciamento de jovens para atuar na venda de drogas e em outros tipos de crimes.

O foragido também era responsável pelos recentes tiroteios nos bairros da Tijuca, Andaraí e Grajaú, além de financiar uma quadrilha de roubo de veículos responsável na região. O traficante possuía anotações por associação criminosa, homicídio, organização criminosa, roubo de veículos e latrocínio.

