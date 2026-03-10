Já tinha sido preso pela morte de policial civil na frente da família em 2008

Rodrigo era foragido do sistema penitenciário desde março de 2019, após não retornar à unidade depois de receber o benefício de saída temporária para visita periódica ao lar. À época, cumpria pena pela morte do policial civil André Gustavo Lopes da Rocha, assassinado na frente da família no bairro do Grajaú, em 2008.

Segundo as investigações, o criminoso liderava uma associação criminosa armada responsável por atividades ilícitas na comunidade, incluindo o aliciamento de jovens para atuar na venda de drogas e em outros tipos de crimes.

O foragido também era responsável pelos recentes tiroteios nos bairros da Tijuca, Andaraí e Grajaú, além de financiar uma quadrilha de roubo de veículos responsável na região. O traficante possuía anotações por associação criminosa, homicídio, organização criminosa, roubo de veículos e latrocínio.