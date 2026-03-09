Incêndio em prédio deixa mulher e criança mortas em Campo Grande

Uma mulher e uma criança morreram após um incêndio atingir o prédio onde moravam, na Rua Murilo Vasconcelos, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta segunda-feira (9).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Campo Grande foi acionado por volta das 4h40 para atender a uma ocorrência de princípio de incêndio na altura do número 90 da Rua Murilo Vasconcelos.



Ainda de acordo com a corporação, quando as equipes chegaram ao local, a mulher, de 40 anos, e a menina, de 6, já estavam sem vida. Um adolescente de 17 anos, que também estava no imóvel, sofreu ferimentos leves, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande.