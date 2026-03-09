Neymar se explica após curtida em fotos sensuais de modelo francesa viralizar

Uma curtida do jogador Neymar, de 34 anos, em fotos da modelo francesa Pauline chamou atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (9). O atleta, que é casado com Bruna Biancardi, de 31 anos, deixou um like em publicações da influenciadora, conhecida por compartilhar imagens sensuais em seu perfil no Instagram. Nas fotos, a modelo aparece de biquíni, topless e em poses que evidenciam o corpo. Pauline segue Neymar na plataforma, e o jogador também a acompanha na rede social.
A interação chamou a atenção de internautas, que passaram a comentar na publicação. Alguns demonstraram surpresa ao ver o nome do atleta entre as curtidas, enquanto outros chegaram a marcar Bruna Biancardi nos comentários.
Diante da repercussão, Neymar retirou a curtida e se manifestou nas redes sociais. Segundo ele, o gesto foi acidental. “Foi sem querer, eu nem tinha visto isso. Amigos me avisaram depois”, escreveu. O jogador também afirmou que costuma evitar curtir fotos de mulheres justamente para não gerar esse tipo de situação.
Pauline não divulga o sobrenome nas redes sociais e mantém um perfil com fotos sensuais. Ela também vende conteúdo adulto na plataforma OnlyFans, onde se apresenta como uma “garota francesa e persa”.