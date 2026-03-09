Giovanna Ewbank exibe tatuagem no bumbum ao usar vestido em Paris

Giovanna Ewbank foi vista com um look sofisticado enquanto caminhava pelas ruas de Paris, na França, nesta segunda-feira (9). Para a ocasião, ela apostou em um vestido de cetim no estilo slip dress, com acabamento em renda, que também deixou parte de sua tatuagem aparente.



Giovanna está na capital francesa para acompanhar a Paris Fashion Week, um dos eventos mais importantes do calendário mundial da moda. Confira as fotos:

