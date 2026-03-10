ASSINE JÁ!
Sincerão no 'BBB 26' tem Jordana e Chaiany separadas em briga

Tadeu Schmidt deu uma bronca nas participantes durante a dinâmica desta segunda-feira (9)

Mais um Sincerão ocorreu no BBB 26 nesta segunda, 9. Na dinâmica, os brothers precisaram montar um "pódio dos medrosos". Depois, tinham que distribuir medalhas com os adjetivos "covarde", "arregão" ou "medroso".

 

O desafio rendeu brigas intensas entre os participantes. Jordana e Chaiany tiveram de ser separadas depois de discutirem aos gritos. A briga começou depois de Chaiany escolher a sister em primeiro lugar em seu pódio e chamá-la de "covarde".

 

Os ânimos também ficaram exaltados entre Juliano, Jonas e Cowboy, além de Ana Paula e Babu. Em determinado momento, durante uma briga entre Breno e Jordana, o apresentador Tadeu Schmidt precisou dar uma bronca nos brothers. "Chega!", disse.

 

Nesta semana, Babu, Chaiany e Milena disputam o paredão. A liderança é compartilhada entre Jonas e Cowboy. A eliminação é na terça, 10.

 

Babu

 

Jordana - "arregona"

Samira - "frouxa"

Gabriela - "covarde"

 

Chaiany

 

Jordana - "covarde"

Cowboy - "frouxo"

Jonas - "frouxo"

 

Milena

 

Jonas - "covarde"

Cowboy - "arregão"

Solange - "frouxa"

 

Cowboy

 

Ana Paula - "covarde"

Juliano - "covarde"

Breno - "covarde"

 

Jonas

 

Milena - "covarde"

Samira - "arregona"

Juliano - "frouxo"

 

Juliano

 

Jonas - "covarde"

Cowboy - "covarde"

Marciele - "arregona"

 

Marciele

 

Samira - "covarde"

Juliano - "frouxo"

Chaiany - "arregona"

 

Samira

 

Solange - "frouxa"

Babu - "covarde"

Jonas - "arregão"

 

Solange

 

Samira - "arregona"

Milena - "covarde"

Ana Paula - "covarde"

 

Ana Paula

 

Babu - "covarde"

Cowboy - "covarde"

Solange - "frouxa"

 

Breno

 

Marciele - "arregona"

Cowboy - "covarde"

Jordana - "covarde"

 

Leandro

 

Cowboy - "arregão"

Jonas - "arregão"

Marciele - "covarde"

 

Gabriela

 

Babu - "frouxo"

Juliano - "covarde"

Milena - "covarde"

 

Jordana

 

Chaiany - "arregona"

Solange - "covarde"

Babu - "frouxo"

