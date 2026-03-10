Após 'Toy Story 5', Pixar trabalha em novo 'Monstros S.A.'

A Pixar está desenvolvendo um novo filme Monstros S.A., o terceiro da franquia. A informação é do Wall Street Journal, repercutida pelo site Variety. A produção se soma a outros projetos de sequências, com o lançamento de Toy Story 5 em junho de 2026, Os Incríveis 3, previsto para 2028, e mais um Viva - A Vida É uma Festa, em 2029.

Ainda não há informação sobre quem será o diretor ou detalhes da história. O primeiro filme, lançado em 2001, se passava num mundo com os personagens adultos e trabalhando em uma empresa. Já a continuação voltava a um período anterior, quando eles cursavam a universidade. O longa inicial alcançou uma bilheteria de US$ 528,7 milhões ao redor do mundo e a sequência, US$ 743,5 milhões.

A possibilidade de um Monstros S.A. 3 vem sendo comentada há pelo menos 10 anos. Em 2016, Peter Docter, diretor de Monstros S.A. e produtor de Universidade Monstros disse em uma entrevista ao Entertainment Weekly que sua intenção numa potencial sequência seria colocar foco na personagem Boo, já mais velha.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.