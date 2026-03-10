Rihanna: tudo o que se sabe sobre o ataque a tiros contra a casa da cantora

A mansão da cantora Rihanna em Beverly Hills, na região de Los Angeles (EUA), foi alvo de disparos de arma de fogo na tarde do último domingo, 8. A artista estava dentro da residência no momento do ataque, mas ninguém ficou ferido.

De acordo com o Los Angeles Times, policiais foram acionados por volta das 13h21 (horário local) após relatos de tiros no bairro Beverly Hills Post Office, onde fica a propriedade da cantora. A investigação aponta que vários disparos foram feitos em direção à casa, e pelo menos um deles chegou a atravessar uma parede da mansão.

Segundo o jornal, o caso passou a ser investigado pela Divisão de Roubos e Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD).

Suspeita teria usado fuzil

As autoridades informaram que os disparos teriam sido feitos de dentro de um carro estacionado do outro lado da rua, em frente ao portão da residência.

De acordo com o Los Angeles Times, a suspeita utilizou um fuzil do tipo AR-15, arma de alto calibre frequentemente associada a ataques armados nos Estados Unidos.

A comunicação por rádio da polícia indicou que cerca de 10 tiros foram disparados contra a propriedade. Marcas de bala foram encontradas no portão da casa e também em um trailer estacionado na entrada da mansão.

Após a abordagem, os policiais revistaram o veículo e encontraram um fuzil e sete cápsulas deflagradas.

"Quando os policiais pararam a suspeita e a colocaram sob custódia, eles revistaram o veículo e encontraram um fuzil e sete cápsulas", disse Armen Arias, porta-voz do LAPD, ao Los Angeles Times.

Como aconteceu a perseguição

Segundo a apuração do Los Angeles Times, a suspeita deixou o local logo após os disparos em um Tesla branco, seguindo em direção ao sul pela Coldwater Canyon Drive.

A polícia iniciou buscas pelo veículo e um helicóptero da corporação passou a acompanhar o carro.

Cerca de 30 minutos após a ligação para o 911, os agentes localizaram o Tesla em um estacionamento de um centro comercial no bairro Sherman Oaks, onde a motorista foi detida.

A prisão ocorreu no local, ainda na tarde de domingo.

Quem é a mulher presa

A suspeita foi identificada como Ivanna Ortiz, de 35 anos, moradora de Orlando, na Flórida. Ela foi presa e permanece detida com fiança fixada em 10,2 milhões de dólares (cerca de R$ 53 milhões).

De acordo com registros públicos citados pelo jornal, Ortiz possui antecedentes policiais em seu estado de origem. Entre os registros estão uma prisão por direção imprudente em 2021 e uma detenção em 2023 por suspeita de violência doméstica e agressão.

Os documentos também indicam que ela possuía licença profissional como fonoaudióloga.

Ainda segundo o jornal, não há indícios de ligação entre a suspeita e Rihanna ou com o rapper A$AP Rocky, parceiro da cantora.

Publicações nas redes sociais analisadas pelo Los Angeles Times mostram que Ortiz costumava postar vídeos cantando ou dançando e, em algumas ocasiões, mencionava celebridades. Em uma postagem feita semanas antes do ataque, ela chegou a marcar Rihanna em uma mensagem.

Até o momento, a motivação do crime não foi divulgada pelas autoridades.

Rihanna estava em casa com a família

Uma fonte policial ouvida pelo Los Angeles Times afirmou que Rihanna estava dentro da residência no momento dos disparos.

A cantora vive na mansão de estilo colonial em Beverly Hills com A$AP Rocky e os três filhos do casal: RZA, nascido em maio de 2022, Riot, nascido em agosto de 2023 e Rocki, filha mais nova, nascida há poucos meses.

Não há confirmação sobre quantas pessoas estavam na casa no momento do ataque, mas nenhuma vítima foi registrada. Até agora, representantes da artista não comentaram publicamente o episódio.

Outro episódio de invasão ocorreu em 2018

Este não é o primeiro incidente envolvendo a casa da cantora. Em 2018, um homem invadiu outra residência de Rihanna, localizada em Hollywood Hills.

Na ocasião, o invasor Eduardo Leon pulou a cerca da propriedade e permaneceu cerca de 12 horas dentro do imóvel antes de ser encontrado por um assistente da cantora.

Segundo informações divulgadas à época pela Promotoria do Condado de Los Angeles, Rihanna não estava em casa naquele dia. Leon posteriormente se declarou culpado de perseguição (stalking) no caso.