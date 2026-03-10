Wagner Moura ensina português à apresentadora do tapete vermelho do Oscar

Wagner Moura participou de um bate-papo com a apresentadora britânica Amelia Dimoldenberg para as redes sociais do Oscar. Conhecida pela websérie Chicken Shop Date, ela será a responsável por entrevistar os convidados no tapete vermelho da cerimônia marcada para o próximo domingo, 15.

Durante a conversa, o ator ajudou a comediante com a pronúncia em português. Ao tentar cumprimentá-lo com "Tudo bien?", Wagner respondeu a Amelia: "Tudo bem! Tudo ótimo!" Em seguida, a apresentadora disse "parabéns", e o ator respondeu: "Obrigado."

O baiano elogiou o esforço de Amelia e o clima descontraído da entrevista continuou quando a apresentadora contou que já visitou o Brasil, passando por Salvador e pelo Rio de Janeiro. Ela disse lamentar não ter conhecido o País durante o carnaval e perguntou ao ator sobre a experiência.

"É uma coisa tão libertadora. As pessoas esperam o ano inteiro pelo carnaval no Brasil. O ano só começa depois do carnaval. É uma época incrível, em que você encontra pessoas que vê em situações formais, como um gerente de banco, em um outro tipo de interação", afirmou o ator.

Conversa sobre carreira e Brasil

Ao longo do encontro, Amelia também perguntou se Wagner tinha medo de tubarões, fazendo referência a O Agente Secreto. "Claro que tenho [medo]. E você sabe que no Recife existe um problema real com tubarões?", diz o ator, que é questionado por Amelia qual seria esse problema. "Tubarões comem pessoas. Não comem, porque não gostam de carne humana, mas mordem", responde Wagner.

Ele também citou o período em que adotou uma dieta vegana durante a preparação para interpretar Pablo Escobar na série Narcos. "Fiz não só para perder peso, mas também para tirar aquela energia pesada", explicou.

Wagner Moura concorre ao prêmio de Melhor Ator por sua atuação em O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa também disputa as categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco no Oscar 2026.