PagBank fecha acordo para incorporar nome à estação Faria Lima, da linha 4 do Metrô de SP

O PagBank fechou um acordo de "naming right" com concessionária ViaQuatro, que opera a Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo. Com isso, o banco digital integrará o nome de uma das principais estações da cidade, agora intitulada Estação Faria Lima - PagBank.

Como parte da parceria, a comunicação visual do terminal será atualizado, incluindo placas de identificação,acessos, elevadores, escadas rolantes e mapas de orientação.

A companhia também vai aparecer nos avisos sonoros e nos letreiros internos dos trens no momento da parada.

O diretor de marketing do PagBank, Raphael Farias, explica que a ação busca fortalecer a visibilidade da marca e do próposito de facilitar a vida financeira das pessoas e dos negócios. "Associar a nossa marca a um dos principais eixos econômicos do País e a um dos maiores facilitadores de mobilidade urbana - somados ao simbolismo de estarmos justamente na linha amarela - traduz a maturidade da nossa trajetória e a ambição de seguir expandindo nossa atuação com consistência e visão de longo prazo", disse.

A Faria Lima não será a primeira estação a mudar de "sobrenome" para refletir uma parceria comercial. Casas Bahia, Universidade Santo Amaro e Pernambucanas também são exemplos de marcas que passaram a estampar o nome de estações ao longo da malha metroviária paulistana.