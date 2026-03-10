Três Graças: Luiz Fernando Guimarães entra na trama após 8 anos afastado das novelas

A novela Três Graças, exibida no horário nobre da TV Globo, ganhará uma participação especial nos próximos capítulos. O ator Luiz Fernando Guimarães, de 76 anos, foi escalado para integrar temporariamente a trama, marcando seu retorno às novelas após oito anos afastado do formato.

Conhecido principalmente por papéis de comédia, o veterano viverá um personagem chamado Michelangelo, nome inspirado no famoso artista renascentista. A participação promete trazer novos conflitos e situações para o enredo do folhetim.

A última novela de Luiz Fernando havia sido O Tempo Não Para (2018), na qual interpretou o vilão Amadeu.

Personagem movimentará trama de Juquinha e Lorena

Na história, Michelangelo fará parte do núcleo de Juquinha (Gabriela Medvedovsky) e Lorena (Alanis Guillen). Embora os detalhes da participação ainda não tenham sido totalmente revelados, a presença do personagem deve interferir diretamente na trajetória do casal.

Nos próximos capítulos da novela, a trama das duas personagens passará por uma mudança importante. Juquinha decide começar a trabalhar como garçonete em um bar, atitude que surpreende o pai, Ferette (Murilo Benício). Ao mesmo tempo, a jovem também toma a decisão de morar com a namorada, o que promete gerar novos conflitos familiares.

É nesse contexto que Michelangelo surgirá na história, trazendo novos desdobramentos para o enredo.

Gravações começam no Rio

As primeiras cenas de Luiz Fernando Guimarães estão previstas para serem gravadas já na próxima semana.

Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, parte das sequências será filmada em um clube no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. O ator deve iniciar os trabalhos a partir desta semana.

Antes desse retorno à dramaturgia, ele participou do especial Falas da Vida, exibido pela Globo no ano passado.

Trajetória marcada pelo humor na TV

Apesar de também ter atuado em papéis dramáticos, Luiz Fernando Guimarães construiu grande parte de sua carreira na comédia e se tornou um dos rostos mais conhecidos do humor na televisão brasileira.

O ator iniciou sua trajetória artística nos anos 1970, quando substituiu um amigo na peça O Inspetor Geral, montada pelo grupo teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone. Pouco tempo depois, fez sua estreia no cinema com O Ibrahim do Subúrbio (1976).

Na televisão, participou de produções marcantes da Globo, como Sítio do Picapau Amarelo, Armação Ilimitada e TV Pirata, onde se destacou no quadro Fogo no Rabo.

Um de seus maiores sucessos veio anos depois com a série Os Normais, criada ao lado de Fernanda Young e Alexandre Machado. A produção se tornou um fenômeno de audiência e também ganhou versão para o cinema.

Ao longo da carreira, o ator também atuou em novelas como Vereda Tropical, Cordel Encantado e O Tempo Não Para, além de ter participado de projetos no teatro, cinema e televisão.

Período longe das novelas

Após o fim de seu contrato de exclusividade com a Globo, Luiz Fernando optou por reduzir o ritmo de trabalhos na TV, dedicando mais tempo à família e a projetos pessoais.

Durante esse período, manteve atividades ligadas ao teatro e à criação de roteiros, além de participar de projetos especiais.

Agora, com a participação em Três Graças, o ator volta a aparecer na dramaturgia televisiva, reacendendo a expectativa do público que acompanhou sua trajetória ao longo de décadas na televisão brasileira.