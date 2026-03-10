Suely Franco assina contrato vitalício com a Globo

Após o sucesso recente na novela Dona de Mim, Suely Franco conquistou um novo marco em sua longa trajetória na televisão. Aos 86 anos, a atriz assinou um contrato vitalício com a Globo e passa a integrar um grupo bastante restrito de artistas que mantêm vínculo permanente com a emissora. A informação foi confirmada pelo Estadão.

Até então, Suely trabalhava com contratos por obra, modelo adotado pela Globo nos últimos anos para grande parte de seu elenco. O novo acordo representa um reconhecimento à carreira da atriz, que soma décadas de contribuição à teledramaturgia brasileira.

Na novela Dona de Mim (2025), Suely interpretou a personagem Rosa, papel que voltou a destacar sua presença em cena e reforçou o carinho do público pela atriz.

Uma carreira que atravessa gerações

Suely Franco iniciou sua carreira na televisão ainda na época da TV Tupi. Pouco tempo depois, passou a integrar o elenco da Globo, onde construiu uma trajetória sólida desde os anos 1960.

Ao longo das décadas, participou de diversas produções marcantes da dramaturgia brasileira. Entre elas estão novelas como Estúpido Cupido, Mulheres de Areia, Pecado Capital, O Cravo e a Rosa, A Favorita e A Dona do Pedaço.

Outro trabalho que marcou gerações foi sua interpretação de Dona Benta no clássico infantil Sítio do Picapau Amarelo, personagem que ajudou a eternizar sua presença na memória afetiva do público.

Quem mais tem contrato vitalício com a Globo?

O contrato vitalício é um privilégio concedido a poucos artistas que marcaram a história da emissora. Entre os nomes que fazem parte desse grupo estão alguns dos maiores ícones da dramaturgia nacional.

Entre eles estão Susana Vieira, Tony Ramos e Betty Faria, artistas que seguem ativos e mantêm forte ligação com a Globo ao longo de décadas de carreira.

Também integram essa lista veteranos como Lima Duarte, que aos 95 anos segue como uma das figuras mais importantes da televisão brasileira, Ary Fontoura que atualmente está atuando em Etâ Mundo Melhor, além do casal Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça.

O grupo ainda contou com Francisco Cuoco, um dos grandes galãs da dramaturgia brasileira, cuja trajetória ajudou a consolidar a história das novelas no País.