'Dear Killer Nannies: Criado por Assassinos': Série sobre filho de Pablo Escobar ganha trailer

O Disney+ divulgou o trailer e a data de estreia de Dear Killer Nannies: Criado por Assassinos, nova série dramática inspirada na infância e adolescência de Juan Pablo Escobar, filho do narcotraficante colombiano Pablo Escobar. A produção chega à plataforma em 1º de abril na América Latina e em outros mercados internacionais.

A história acompanha 'Juampi', filho de Escobar, ainda criança. Criado em meio ao luxo e cercado por seguranças, o garoto vê o pai como um empresário bem-sucedido e alguém que ajuda a população mais pobre de Medellín, na Colômbia.

Com o tempo, muitos dos homens responsáveis por sua proteção passam a ocupar também o papel de cuidadores e companheiros do menino. Jovens ligados ao narcotráfico, eles enxergam o trabalho com Escobar como uma oportunidade de ascensão social e econômica.

À medida que cresce, Juampi começa a perceber que o ambiente em que vive é marcado pelas atividades ilegais do pai e por um grupo de sicários dispostos a proteger a família a qualquer custo.

História a partir do olhar do filho

A narrativa é conduzida pela perspectiva de Juan Pablo Escobar e aborda o impacto das ações de seu pai na vida das pessoas ao redor. A série explora o contraste entre a visão infantil do personagem e a realidade ligada ao narcotráfico na Colômbia.

Ambientada nas décadas de 1980 e 1990, a produção recria o período em que o cartel comandado por Pablo Escobar expandia suas operações.

Produção e elenco

Dear Killer Nannies: Criado por Assassinos é inspirada em relatos de Juan Pablo Escobar, que participa da criação da série ao lado de Ortega e Pablo Farina.

A produção tem oito episódios de cerca de 35 minutos. A direção é de Pablo Fenfrik e Felipe Cano Ibañez, com roteiros de Alejandro Quesada, Ana María Parra, Martín Méndez e Sebastián Ortega.

No elenco estão Janer Villareal (Juan Pablo na adolescência), Miguel Tamayo (Juan Pablo na infância), Miguel Ángel García (jovem Juan Pablo), Laura Rodríguez (Victoria Henao), Juanita Molina, Julián Zuluaga, Rafael Zea, Danharry Colorado, Julián Bustamante e Julián Díaz. A série também conta com participações de Andrés Delgado, Carmen Electra e John Leguizamo, que interpreta Pablo Escobar.