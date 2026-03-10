Quatro pessoas são detidas por suspeita de estupro coletivo de duas meninas de 13 anos no Rio

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Quatro pessoas teriam participado de um estupro coletivo contra duas meninas de 13 anos no município de Valença, no Rio de Janeiro, no último domingo, 8. Três adultos foram presos em flagrante por estupro e exploração sexual de vulnerável, enquanto um adolescente foi autuado pelos crimes de estupro de vulnerável e tráfico de drogas, informou a Polícia Civil.

Como os nomes dos suspeitos não foram divulgados, não foi possível localizar a defesa.

Os agentes colheram depoimentos e realizaram exames que comprovaram o ocorrido. Diligências estão em andamento para localizar um quinto envolvido, já identificado, informou o 91ª DP, Valença.

Copacabana

O crime aconteceu pouco tempo depois da prisão de quatro suspeitos maiores de idade acusados de estuprar uma menina de 17 anos. Um menor, que teria montado a emboscada, foi apreendido. A reportagem tenta contado com a defesa dos investigados. O espaço segue aberto para manifestação.

O crime aconteceu na noite de 31 de janeiro. A estudante foi convidada ao apartamento por um colega de escola, um menor de 17 anos, com quem já havia se relacionado. O local é de propriedade da família de um dos suspeitos. Imagens de câmeras mostram três dos cinco jovens entrando no prédio às 19h24. Um minuto depois, o menor de idade chega acompanhado da garota.

Conforme o delegado Ângelo Lages, da 12ª Delegacia de Polícia de Copacabana, que investiga o caso, o estupro durou cerca de uma hora. Depois que a jovem entrou no apartamento e foi para o quarto com o adolescente, eles invadiram o local e trancaram a porta. O adolescente tentava convencê-la a ter relações com os demais, porém ela se negava.

O relato da vítima, condizente com os resultados dos exames, segundo o policial, indicam que ela foi imobilizada e atacada pelos cinco rapazes. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) aponta ferimentos nas partes íntimas, hematomas nas costas e nos glúteos, e suspeita de fratura de costela. Depois do ataque, a garota enviou uma mensagem de celular para o irmão. "Preciso de ajuda agora, é sério. Eu acho que fui estuprada."