PF prende 3 por tráfico de 124 kg de cocaína em navio interceptado pela Marinha francesa

A Polícia Federal e a Procuradoria deflagraram nesta terça, 10, a Operação Costeau para reprimir o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Três investigados foram presos sob suspeita de integrarem uma 'estrutura empresarial e logística' do tráfico. Um contingente de 40 agentes faz buscas em oito endereços. A investigação foi aberta após a Marinha francesa apreender, em 26 de maio de 2022, uma remessa de 124 quilos de cocaína oculta no casco de um graneleiro de bandeira liberiana.

A embarcação havia passado anteriormente pelo porto de Santos, no litoral de São Paulo, apontado pelos franceses como o provável local de inserção do entorpecente na 'sea chest', caixa situada no fundo do navio, abaixo da linha d'água.

Operação Costeau foi aberta por ordem da 5.ª Vara Criminal Federal de Santos. O juízo decretou a prisão temporária de três suspeitos. As buscas são realizadas em oito endereços em Santos e também em Valinhos, no interior.

A missão é resultado de uma detalhada investigação conduzida pela Equipe Conjunta de Investigação (ECI) formada por integrantes do Ministério Público Federal brasileiro e da Jurisdição Inter-regional Especializada da cidade de Rennes, na França, que é composta por representantes do Ministério Público e do Judiciário locais. Também participam da ECI policiais federais brasileiros e franceses.

A droga foi localizada por mergulhadores da guarda costeira francesa e estava acondicionada em embalagens equipadas com dispositivos eletrônicos de rastreamento, indicando possível monitoramento da carga ao longo do trajeto marítimo, informou a Procuradoria no Brasil.

A investigação aponta indícios de que a droga foi colocada na embarcação ainda em território brasileiro para ser entregue a organização criminosa no exterior. Segundo o Ministério Público Federal, o carregamento apreendido na França pode estar relacionado a um esquema mais amplo de remessa de drogas do Brasil para a Europa por meio de rotas marítimas internacionais.

Os alvos desta fase da Operação Costeau são apontados como possíveis integrantes de uma organização brasileira voltada ao tráfico internacional de drogas. Prisões realizadas na França, no âmbito das investigações relacionadas ao recebimento da droga em território europeu, contribuíram para o avanço das apurações conduzidas no Brasil.

Os alvos da Operação Costeau seriam responsáveis por diferentes etapas da logística do esquema, desde a inserção da droga nas embarcações que partem do porto de Santos, até a movimentação patrimonial e a ocultação de bens provenientes da atividade criminosa.

As investigações também apontam possíveis mecanismos de lavagem de dinheiro, incluindo a utilização de veículos e outros bens registrados em nome de terceiros. A Procuradoria aponta, ainda, para indícios de utilização de 'estruturas empresariais e logísticas' para viabilizar o transporte e a ocultação de recursos relacionados às atividades ilícitas.

Documentos, computadores e celulares apreendidos na operação desta terça, 10, serão analisados pela Polícia Federal e pela Procuradoria para 'aprofundamento das apurações, identificação de outros integrantes do grupo e eventual responsabilização penal dos envolvidos'. As provas reunidas também poderão subsidiar novas medidas investigatórias conduzidas pela equipe conjunta.

As equipes conjuntas permitem a atuação coordenada das autoridades dos dois países na apuração de crimes de caráter transnacional. A ECI formada entre Brasil e França também conta com a participação da Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust).