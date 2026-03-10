Heeseung deixa Enhypen e se prepara para lançamento de carreira solo

Nesta terça-feira, 10, Heeseung anunciou sua saída do grupo de k-pop Enhypen. A informação foi divulgada em um comunicado publicado pela Belift Lab.

O Enhypen seguirá as atividades, porém agora com seis integrantes.

"Por meio de conversas profundas sobre a visão de futuro de cada integrante e a direção da equipe, confirmamos que Heeseung tem um caminho musical claro que deseja seguir. Após cuidadosa consideração, decidimos respeitar suas aspirações", dizia a declaração.

O artista compartilhou uma carta em suas redes sociais, direcionadas aos Engene - nome pelo qual são conhecidos os fãs do Enhypen. "Engene, como todos vocês sabem, eu tenho trabalhado no meu projeto pessoal e passei muito tempo esperando poder mostrá-lo a vocês. Havia muitas coisas que eu queria apresentar, mas eu também não queria colocar a minha ambição pessoal à frente do grupo", escreveu.

"Estou bem ciente das preocupações de vocês e das diversas histórias que circulam. Vou me preparar arduamente para reencontrá-los o mais rápido possível. O desejo de voltar com uma imagem melhor é mais sincero do que qualquer outra coisa", completou. "Como os engene sempre me deram amor e carinho constantes, sinto muito por saber que vocês ficaram surpresos e preocupados. Entendo que isso é um reflexo do quanto vocês se importam comigo e cuidam de mim. Serei alguém que segue em frente sempre lembrando de tudo o que os engene nos deram até agora'.