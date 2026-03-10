Da escola, adolescente liga para a PM para denunciar agressão contra mãe em casa

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.
Uma adolescente de 14 anos precisou, da escola, acionar a Polícia Militar na manhã desta terça-feira, 10, para denunciar um caso de violência doméstica sofrida pela mãe no bairro Campo Limpo, zona sul de São Paulo. O acionamento aconteceu por volta das 9h.
A adolescente recebeu o pedido da própria mãe, por mensagem no aplicativo WhatsApp - a vítima de agressão afirmou que estava sem chip no celular para ligar para a polícia e que sua única forma de comunicação era por meio do aplicativo. Ela pediu à filha para acionar uma viatura.
A jovem, então, fez a denúncia no lugar da vítima. Ela primeiro informa o endereço e depois relata: "Eu não sei o que está acontecendo. Não sei se meu padrasto está batendo na minha mãe de novo".
Um agente do outro lado linha questiona: "Quem entrou em contato com você?". "A minha mãe", responde a adolescente. "Ela não me falou nada, só para ligar para vocês (Polícia Militar)", acrescentou.
Em uma segunda ligação para a polícia, a adolescente passa o número de WhatsApp da mãe para uma agente. Ela explica que a vítima estava sem chip e, por isso, não conseguia fazer e receber ligações, e que o contato deveria ser feito pelo aplicativo.
De acordo com a Polícia Militar, os policiais conseguiram contato com a vítima, que informou aos agentes que estava machucada e que o agressor, o marido dela, estava deixando o local. A PM informou à ela que enviaria uma viatura.
No local, os policiais encontraram a vítima com um corte no rosto e outros ferimentos. Ela foi levada para a Assistência Médica Ambulatório (AMA) Jardim Pirajussara.
O suspeito foi abordado já fora da casa, quando saía de moto. Imagens das câmeras corporais mostram que o homem não resistiu à abordagem. Ele foi levado para o 89º Distrito Policial (Portal Do Morumbi), onde a ocorrência foi registrada. A defesa do suspeito não foi localizada.