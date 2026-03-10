Fies 2026: pré-selecionados têm quarta para completar cadastro

O Fies oferece financiamento a estudantes de baixa renda em cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. O Ministério da Educação (MEC) fez uma nova convocação de estudantes no sábado (7) e os nomes dos pré-selecionados podem ser conferidos no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na aba do Fies, por meio do login na plataforma Gov.br.

A complementação do cadastro é uma fase obrigatória para seguir no processo de contratação do financiamento estudantil.

Informações complementares

Os interessados selecionados devem complementar informações que não foram solicitadas na inscrição inicial, como por exemplo a confirmação do endereço e contatos de e-mail telefone, além da composição do grupo familiar. Também são solicitados dados relacionados ao curso pretendido, como o semestre de ingresso na faculdade e o valor da mensalidade, além do banco onde formalizará o contrato; percentual do financiamento estudantil, entre outros.

De acordo com o edital do Fies 2026, o pré-selecionado à vaga do Fies Social também poderá solicitar a contratação de financiamento integral, com a cobertura de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela faculdade privada.

Essa modalidade beneficia estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 810,50, em 2026) e com inscrição ativa no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Próximas fases

Após a etapa da complementação online da inscrição, o estudante deve comprovar as informações declaradas, de forma física ou digital, diretamente na instituição de ensino em que foi pré-selecionado no prazo de até cinco dias úteis.

Após a aprovação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da faculdade, em até 10 dias úteis, o próprio estudante deve validar no banco a documentação exigida.

Os prazos de todas as etapas listadas em edital, até a conclusão do processo com a assinatura do contrato de financiamento, devem ser rigorosamente observados para evitar a perda da vaga.

Convocação da lista

Todos os inscritos não selecionados na chamada regular foram incluídos, automaticamente, na lista de espera.

Todos os participantes desta lista devem consultar periodicamente a página do Fies para acompanhar as próximas convocações, que serão realizadas até 10 de abril.

Vagas

Em 2026, o total de vagas ofertadas para o Fies será de 112.168. O MEC já ofertou 67.301 vagas em 1.421 instituições de ensino superior, distribuídas por 19.834 cursos e turnos.

As vagas não ocupadas após todas as convocações desta edição serão ofertadas no processo seletivo do segundo semestre.