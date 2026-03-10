Whoopi Goldberg critica fala de Timothée Chalamet e avisa: 'Cuidado, garoto'

Whoopi Goldberg mandou aviso após a fala polêmica de Timothée Chalamet a respeito do balé e da ópera. O ator, que concorre ao Oscar, sofreu uma série de condenações por parte do público.

O protagonista de Marty Supreme afirmou em uma entrevista ao lado de Matthew McConaughey que, supostamente, não haveria interesse nesse tipo de arte. "Eu não quero trabalhar com balé ou ópera, ou coisas que são tipo: 'Ei, mantenha essa coisa viva, mesmo que ninguém mais se importe com isso'", afirmou. "Todo respeito ao pessoal do balé e da ópera por aí".

A fala rapidamente repercutiu na internet, com instituições condenando a atitude do artista. Goldberg foi uma das que se posicionou contra o argumento do colega.

Durante o programa The View, a artista fez referência ao momento em que Chalamet diz "acabei de perder 14 centavos de audiência". Segundo a People, Goldberg respondeu: "E você provavelmente não percebeu isso até dizer: 'Ih, me meti em encrenca', mas aí você piorou a situação e disse, tipo, '14 centavos'. Não, quando as pessoas ficam bravas, vai ser muito mais do que 14 centavos".

Foi então que a artista mandou um aviso: "Cuidado. Só estou dizendo: tenha cuidado, garoto".

"Para mim, ele é um garoto. Ele é um garoto para mim", continuou. "Então, não é desrespeito. E, sério, não peça desculpas depois de ter insultado, porque não soa bem. Sabe, você não pode dizer: 'Ah, isso é uma idiotice, com todo respeito...'. Isso é um desrespeito absoluto."