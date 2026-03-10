Após não se apresentar à Justiça, goleiro Bruno é considerado foragido

O goleiro Bruno, ex-Flamengo, passou a ser considerado foragido após descumprir determinação para se apresentar à Justiça. O atleta, condenado pela morte de Eliza Samudio, cumpria livramento condicional, mas por desrespeitar uma regra do benefício, teve um mandado de prisão aberto.

A Vara de Execuções Penais (VEP) revogou, na sexta-feira (6), o livramento condicional depois de Bruno ter deixado o Rio - onde corre a execução penal pelo envolvimento no homicídio da modelo - para defender o Vasco-AC, no mês passado, em partida válida pela Copa do Brasil. Na ocasião, o atleta não teve autorização prévia da Justiça para viajar.

“O goleiro Bruno passou a ser considerado foragido, já que não se apresentou à justiça, depois da revogação do livramento condicional e expedido o mandado de prisão, para o seu retorno ao regime semiaberto”, disse, em nota, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), responsável por solicitar a revogação, a viagem para o Acre aconteceu em 15 de fevereiro, quatro dias após a efetivação do livramento condicional. Como ainda não havia autorização judicial, caracterizou-se a violação de uma das condições do livramento.

O goleiro foi condenado a 23 anos e um mês de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Eliza Samudio.