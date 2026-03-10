Justiça mantém internação de menor investigado por estupro coletivo

A Justiça do Rio decidiu manter a internação do adolescente de 17 anos envolvido no caso de estupro coletivo em Copacabana. A medida foi determinada após audiência de apresentação realizada nesta terça-feira (10), na Vara da Infância e da Juventude. O jovem havia se apresentado na 54ª DP (Belford Roxo) no último dia 6 e responderá por ato infracional análogo ao crime de estupro.



Antes da entrega do adolescente, os outros envolvidos no caso — todos maiores de idade — já haviam se apresentado à polícia. Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, e Bruno Felipe dos Santos Allegretti, também de 18, se entregaram no dia 4. Já Mattheus Veríssimo Zoel Martins, de 19, e João Gabriel Xavier Bertho, de 19, se apresentaram na véspera. Eles respondem na Justiça pelos crimes de estupro qualificado, por a vítima ser menor de idade, e cárcere privado.

O crime

O estupro coletivo ocorreu na noite de do dia 31 de janeiro, em Copacabana. Segundo a vítima, ela recebeu uma mensagem de um colega da escola, com quem já tivera um relacionamento anteriormente, a convidando para ir à casa de um amigo. Ao chegar ao prédio, o rapaz insinuou que fariam "algo diferente", o que foi prontamente recusado por ela.

No interior do apartamento, a jovem foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens, que insistiram para ela manter relações com eles. Com a nova negativa, eles tiraram as roupas e passaram a cometer violências físicas e sexuais. Câmeras de segurança mostraram a chegada do grupo ao apartamento e a saída deles, pouco depois de 1h.