Viúva de Arlindo Cruz, Babi assume romance e posta foto com namorado

Babi Cruz movimentou as redes sociais nesta terça-feira (10) ao compartilhar, pela primeira vez, uma foto ao lado do namorado, André Caetano, no feed do Instagram. Viúva do sambista Arlindo Cruz, a empresária já havia mostrado momentos com o companheiro em vídeos e publicações nos Stories, mas ainda não tinha feito uma postagem fixa do casal na página principal do perfil.



Na imagem, os dois aparecem juntos diante de um espelho. Na legenda, Babi comemorou o registro e se declarou: “Nosso primeiro feed. O primeiro a gente nunca esquece. Te amo!!!”, escreveu.



A postagem rapidamente repercutiu entre os seguidores, que deixaram diversas mensagens de apoio e carinho.





O relacionamento



Babi Cruz e André Caetano estão juntos desde 2023, mesmo Babi sendo casada com Arlindo. Os dois se conheceram no período em que a empresária disputava uma vaga como deputada estadual nas eleições de 2022. Desde então, o casal costuma aparecer junto nas redes sociais, embora de forma discreta.



A publicação marca um novo capítulo público na vida pessoal de Babi após a morte de Arlindo Cruz, um dos nomes mais importantes do samba brasileiro.



O cantor morreu em 8 de agosto de 2025, aos 66 anos, após falência múltipla dos órgãos. Arlindo enfrentou complicações de saúde desde março de 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico. A partir daquele episódio, passou por diversas internações e conviveu com sequelas da doença durante anos sem conseguir andar e falar.