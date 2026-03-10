ASSINE JÁ!
Geral

Sophie Charlotte fala sobre relação com Xamã após término

Atriz afirma que mantém amizade com o cantor enquanto os dois atuam juntos

Sophie Charlotte
Sophie Charlotte -
Sophie Charlotte falou sobre como está sua relação com Xamã após o término do namoro. Apesar do fim do relacionamento, os dois seguem contracenando na novela Três Graças e, de acordo com a atriz, o convívio profissional tem sido tranquilo.
fotogaleria
Sophie Charlotte e Xamã - Thiago Mattos/ Brazil News
Sophie Charlotte e Xamã - Reprodução / Instagram
Sophie Charlotte - Reprodução/Instagram
Sophie Charlotte e Xamã - Reprodução/Instagram
Sophie Charlotte e Xamã - Reprodução/Instagram
Em Paris, Xamã posou coladinho em Sophie Charlotte - Reprodução/Instagram
Sophie e Xamã nas areias da Barra da Tijuca - Fabrício Pioyani/Agnews
Três Graças: Gerluce (Sophie Charlotte), Joélly (Alana Cabral) e Lígia (Dira Paes) - Victor Pollak/Globo
Joélly (Alana Cabral), Gerluce (Sophie Charlotte) e Lígia (Dira Paes) - Victor Pollak / TV Globo
Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral são as protagonistas de 'Três Graças' - AngÃ©lica Goudinho/Globo
Joélly (Alana Cabral), Gerluce (Sophie Charlote) e Ligia (Dira Paes) - Globo/ Estevam Avellar
Sophie Charlote interpreta Gerluce em 'Três Graças' - Globo/ Estevam Avellar
Sophie Charlotte - reprodução Instagram
Sophie Charlote interpreta Gerluce em 'Três Graças' - TV Globo/ Estevam Avellar
Gerluce (Sophie Charlotte) e Paulinho (Romulo Estrela) - Globo/ Estevam Avellar
Sophie Charlotte - Daniel Pinheiro/BrazilNews
Em clima de romance, Sophie Charlotte e Xamã curtiram passeio de barco em Fernando de Noronha - Reprodução / Instagram
Sophie Charlotte - Reprodução/Instagram
Sophie Charlotte - Daniel Pinheiro / Brazil News

Na história, Sophie dá vida à personagem Gerluce, enquanto o cantor e ator interpreta Bagdá. Em entrevista à Revista Quem, ela afirmou que o ambiente entre os dois nos bastidores é harmonioso e marcado pelo respeito.

“Está tudo bem. Tive uma relação muito bacana com o Xamã. Ele é meu amigo e torço muito por ele. A gente se encontra no trabalho e está tudo certo. Conversamos normalmente, não tem briga nem clima pesado”, disse.
As mais lidas
    Recomendadas