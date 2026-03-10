Sophie Charlotte fala sobre relação com Xamã após término

Sophie Charlotte falou sobre como está sua relação com Xamã após o término do namoro. Apesar do fim do relacionamento, os dois seguem contracenando na novela Três Graças e, de acordo com a atriz, o convívio profissional tem sido tranquilo.



Na história, Sophie dá vida à personagem Gerluce, enquanto o cantor e ator interpreta Bagdá. Em entrevista à Revista Quem, ela afirmou que o ambiente entre os dois nos bastidores é harmonioso e marcado pelo respeito.



“Está tudo bem. Tive uma relação muito bacana com o Xamã. Ele é meu amigo e torço muito por ele. A gente se encontra no trabalho e está tudo certo. Conversamos normalmente, não tem briga nem clima pesado”, disse.