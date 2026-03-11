Servidores afastados

Além das prisões e buscas, o STF autorizou medidas para enfraquecer financeiramente a quadrilha. Entre elas estão o afastamento imediato das funções públicas dos policiais investigados, a suspensão das atividades das empresas usadas nos crimes e o bloqueio de valores em contas bancárias e de criptoativos ligados aos alvos.

A ação integra a Força-Tarefa Missão Redentor II, instituída em cumprimento ao Acórdão da ADPF 635, que visa assegurar a atuação uniforme e coordenada da Polícia Federal na produção de inteligência e repressão aos principais grupos criminosos violentos no estado do Rio de Janeiro.