Na primeira fase da operação, na segunda (9), o delegado da PF Fabrizio Romano foi preso por suspeita de participar de um grupo criminoso que atuava na negociação de vantagens indevidas para favorecer os interesses de um traficante internacional de drogas.

Foram cumpridos quatro mandados de prisão e três de busca e apreensão na cidade do Rio, além de medidas cautelares, como afastamento do exercício de função pública. Um dos mandados foi cumprido contra o ex-secretário estadual de Esportes, Alessandro Pitombeira Carracena, que já está preso desde setembro de 2025.