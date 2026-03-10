Bon Jovi vai ganhar cinebiografia, diz site

A Universal Pictures está preparando uma cinebiografia definitiva sobre os anos de formação do Bon Jovi, quarteto que vendeu mais de 130 milhões de álbuns ao longo de sua história.

Vários estúdios disputaram o projeto e a Universal fechou o acordo, segundo o portal Deadline.

O filme será produzido por Kevin J. Walsh (Manchester à Beira Mar) e Gotham Chopra, cuja empresa Religion of Sports produziu Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story. Chopra dirigiu todos os quatro episódios dessa série documental de 2024 sobre a banda, coincidindo com o 40º aniversário do Bon Jovi.

Não há atores, diretor ou data de estreia estabelecida, nem detalhes sobre a trama. A tendência, no entanto, é que a história narre todos os percalços do grupo até a conquista da fama definitiva, com o álbum Slippery When Wet (1986), dos hits Livin' on a Prayer, You Give Love a Bad Name e Wanted Dead or Alive.