Bombeiros devem retomar buscas por homem arrastado por enxurrada em Sabará (MG)

Os bombeiros continuaram nesta terça-feira, 10, as buscas por um homem de 24 anos desaparecido desde a última segunda-feira, 9, na cidade de Sabará, Minas Gerais. Ele foi arrastado por uma enxurrada na Rua Varginha, no bairro Nações Unidas, após o solo ceder. A operação foi finalizada durante a noite de terça, devido à "falta de visibilidade e insegurança do período noturno", e deverá ser retomada na quarta-feira, 11.

Conforme relato de testemunhas, a água da chuva invadiu uma casa, chegando ao nível da cintura dos moradores. Três pessoas tentavam abrir um buraco no muro para que essa água acumulada escoasse para fora da residência. No momento da tentativa, o impacto e a pressão da água fizeram parte do solo ceder e a enxurrada levou o homem, informou o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CMMG).

O jovem teria caído no buraco e passado por uma galeria. Os bombeiros procuraram o jovem nessa galeria sem sucesso. O espaço tem 1,2 m de altura, por 3 m de largura e 400 m de comprimento.

Na manhã desta terça, as buscas prosseguiram a partir do fim da manilha (tubo cilíndrico de grande diâmetro, feito de concreto, utilizado para o sistema de drenagem pluvial), onde o fluxo da água desagua no córrego Arrudas. As equipes também realizaram buscas pelo curso do Rio das Velhas e em suas margens.

"As buscas estão sendo realizadas desde as 7h da manhã. Percorremos desde o local do ocorrido, passamos por uma galeria que desagua no Rio das Velhas, e também em alguns locais que a guarnição imaginava onde a vítima poderia se encontrar. Estamos fazendo a busca com três militares, drones e com o Comandante de Bombeiros da Unidade", informou o sargento Alves, um dos responsáveis pela busca.