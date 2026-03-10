Joshua Jackson fala sobre a morte de James Van Der Beek: 'Ainda assimilando'

O ator Joshua Jackson, que foi colega de elenco de James Van Der Beek na série Dawson's Creek, falou pela primeira vez sobre a morte do amigo nesta terça, 10. A declaração vem um mês após a morte de James, vítima de um câncer colorretal no dia 11 de fevereiro.

Joshua disse que a morte do ator o afetou "de várias maneiras diferentes". "Para mim, como pai agora, a enormidade dessa tragédia para a família dele me atinge de uma forma muito diferente do que quando eu era apenas um colega. Então, acho que o processo de assimilação ainda está em andamento", disse em entrevista ao programa Today.

Ele também detalhou os anos em que trabalhou com James em Dawson's Creek. "Sei que ambos lembramos daquele tempo com muito carinho, mas também sei que sou apenas uma nota de rodapé em tudo o que ele realizou na vida", comentou.

Joshua, agora, é parceiro de uma campanha da AstraZeneca para alertar sobre a importância de realizar exames de detecção precoce do câncer colorretal. "Os homens não gostam de falar sobre isso. Não gostamos de ir ao médico, não gostamos de lidar com essas coisas. E eu sei que, em muitas situações da vida, essa coisa de manter a compostura pode ser útil, mas neste caso não ajuda em nada", disse sobre o assunto.

James tratava um câncer colorretal em estágio 3. Trata-se da mesma enfermidade que vitimou a cantora Preta Gil no ano passado. O artista descobriu o câncer após uma colonoscopia em agosto de 2023. O diagnóstico, no entanto, só veio a público em novembro de 2024.